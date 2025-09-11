«Пластилиновые» песни, «хороводные игры» или «Половецкие пляски»

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут сходить на концерт Ольги Бузовой, посетить классический балет или стать участниками ремесленной ярмарки. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

12 сентября в 19:00 в Embargo состоится шоу Ольги Бузовой «Вот она я». В 2016 году певица начала активную сольную карьеру. Исполнительница выпустила три студийных альбома и работает над четвертым. В концертной программе — хиты и новинки.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+).

12 сентября в 19:00 в Ростовской государственной филармонии начнется концерт «Мировые саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром рэпера Guf». Это, по словам организаторов, возможность для зрителей «окунуться в Синематику» и встретиться с героями мирового кинематографа, услышать саундтреки, вспомнить советские и российские фильмы, ставшие классикой.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+).

13 сентября в 20:00 на танцполе пространства «Оркестровая яма» — панк-концерт группы «Операция «Пластилин». Таким образом музыканты вместе со зрителями намерены отметить 15-летие коллектива.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

13 сентября в 20:00 на сцене «Кроп Арены» выступит рэпер Whole Lotta Swag. Его настоящее имя Никита Беляев. Он родился в феврале 2000 года в Тамбове. В 19 лет открыл в городе студию звукозаписи. Сегодня артист работает с такими «титанами индустрии» как Скриптонит, Баста и Kizaru, а также участвует в телепроектах и выпускает собственные альбомы.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (16+).

13 сентября в 18:00 на сцене Ростовского государственного музыкального театра — балет «Лебединое озеро». Это еще одна версия знаменитого на весь мир произведения Петра Чайковского. Артисты расскажут романтическую историю языком классического танца.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

13 сентября в 19:00 в театре «Линии» — спектакль «Квартирник. 90-е». Спектакль-концерт в рамках нового проекта «Учебный театр». В этот раз режиссер Андрей Бахарев вместе со студентами Мастерской народного артиста России Сергея Безрукова ростовского филиала ВГИК погрузит зрителей в ностальгическую атмосферу 90-х.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

14 сентября в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — опера «Князь Игорь» Александра Бородина. Это известное классическое произведение о чести, мужестве и духовной силе русского народа. Великая музыка, масштабные декорации, сильные арии и «Половецкие пляски» подчеркнут эпичность театрального действия.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы криминальной комедии «Беги». Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. Саше надо спастись и успеть на утренник к сыну.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — мелодрама «Дракула». Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с войны, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем Влад гневается на бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная может возродиться, граф обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет он встречает свою любовь в облике Мины.

Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)

Для юных зрителей — приключенческий мультфильм «Доктор Динозавров». Жизнь школьника Фила летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают. Но все меняется, когда Фил случайно активирует древний портал в мезозойскую эру. Она также известна как «эпоха динозавров».

Стоимость билетов — от 320 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

14 сентября с 12:00 до 19:00 в лофт-пространстве «Библиотека» состоится ремесленная ярмарка «Волшебные миры. Велесовы сказки и диковинки». В программе — выступления фолк-музыкантов, мастер-классы, «хороводные игры», тематические лекции и «сказочная фотозона».

Вход — свободный. Стоимость участия в мастер-классах — 400 руб. (6+).

14 сентября в 19:30 в ресторане Balagan — Stand Up на двоих. Комики Илья Ганичев и Руслан Гусевский — участники проектов канала ТНТ («Битва за время», «Открытый микрофон VK») подготовили программу, состоящую из шуток, крылатых фраз и веселых историй.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+).

