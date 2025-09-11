В тюрьме Непала при побеге погибли трое заключенных

Трое заключенных погибли и 13 получили ранения в результате столкновения между заключенными и сотрудниками службы безопасности в окружной тюрьме Рамечхап. Об этом сообщает Khabarhub.

Тюрьма располагается в центральном регионе Непала. Столкновение началось, когда заключенные взорвали газовый баллон и предприняли попытку сбежать из тюрьмы. Тюремная охрана открыла огонь по людям.

Пострадавших доставили в районную больницу. Чиновники заявили, что после происшествия в тюрьме и вокруг нее были усилены меры безопасности. В полиции добавили, что сейчас в окружной тюрьме содержатся более 330 заключенных, которые находятся под защитой нескольких силовых структур, включая непальскую армию.

Всего в Непале на свободе находятся около 13 тыс. сбежавших заключенных, передает NDTV. Побеги происходят в результате массовых протестов в стране. Посольство России в Непале рекомендует гражданам не контактировать с местными жителями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катманду жжет».