Посольство в Непале рекомендует россиянам не контактировать с местными жителями

Посольство России в Непале опубликовало рекомендации для российских туристов в связи с обострением обстановки в стране. Большое число заключенных самостоятельно покинули тюрьмы во время протестов, предупредило диппредставительство.

Дипмиссия призвала россиян сохранять бдительность и внимательно следить за обстановкой. Следует строго соблюдать комендантский час и другие ограничения. Кроме того, туристам рекомендуется избегать скоплений людей и непроверенных контактов с местными жителями. «При любой нештатной ситуации немедленно связываться с посольством по телефону экстренной связи: +977-9801047187»,— следует из пресс-релиза.

Khabarhub сообщает, что 10 сентября в тюрьме Бхимпхеди произошли столкновения между заключенными и сотрудниками. Силовики открыли огонь, двое заключенных пострадали. Всего на свободе оказались около 13 тыс. заключенных по всей стране, передает NDTV.

Поводом для протестов в Непале стало решение властей заблокировать соцсети в стране. Правительство отменило ограничения работы интернет-ресурсов 9 сентября, но акции не прекратились. Участники протестов требуют от властей решить проблемы в экономике и остановить коррупцию в стране. Премьер-министр страны Шрам Оли покинул пост. Митингующие призвали назначить главой временного правительства Непала Сушилу Карки, экс-председателя Верховного суда.

