Наследие мастера

4 сентября в Милане на 92-м году умер один из главных дизайнеров в истории мировой моды — Джорджо Армани. Он основал свой бренд 50 лет назад и за это время превратил его в модный дом с множеством направлений: мужские и женские линейки, ароматы, haute-couture и масс-маркет — Армани, кажется, занимался всем. Одной из его главных заслуг стал новый костюм, который превратился в визитную карточку Armani.

Emporio Armani, весна 1992 год

Фото: Art Streiber / Penske Media / Getty Images

Говоря о лайфстайле 1980-х, многие представляют примерно одно: спортивные автомобили, эстетика Уолл-стрит и Miami Vice, первые огромные мобильные телефоны и костюмы. На костюмах стоит немного задержаться: это были геометрические модели с наплечниками и очень четким силуэтом. Из конца 1980-х эта мода перекочевала в 1990-е.

И тут мы возвращаемся к Джорджо Армани. Его показы всегда отличала любовь к игре с силуэтом. У женской линейки это были асимметричные платья, а вот для мужчин он решил заново изобрести привычный костюм. Армани пошел вразрез с общепринятыми трендами: вместо четкого и «точеного» костюма он представил свой — расслабленный. Армани убрал бутафорские «плечи», отказался от подкладки и дал себе полную свободу в плане силуэта.

В итоге родился тот самый костюм Армани, который вошел в обиход как самостоятельный термин. Оверсайз-пиджак, широкие брюки, шелк и кашемир — в 1990-х именно Джорджо диктовал, как выглядит новая роскошь. В этой миссии ему очень помог тот факт, что Армани часто был художником по костюмам. Ричард Гир в «Американском жиголо» — олицетворение стиля Армани тех лет.

Безусловно, Джорджо Армани создал еще целое множество великих и бессмертных вещей, коллекций и линеек. Но его девятая симфония — это, конечно же, новый костюм. Мода, как известно, циклична, а это значит, что безразмерные и свободные костюмы в паре с оверсайз-пальто снова вернутся. И в этом останется наследие бессмертного мастера.

Илья Петрук