Власти Дона начали разработку транспортно-логистического центра с роботизацией

Власти Ростовской области приступили к разработке роботизированного транспортно-логистического центра. Об этом на Южном инновационном форуме сообщила заместитель министра экономического развития региона Марина Пономарева.

По словам спикера, в настоящее время создана рабочая группа и подготовлено техническое задание по проекту. В ближайшее время планируется провести научные исследования для определения места размещения центра и оценки его эффективности в различных локациях.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о строительстве в Ростове-на-Дону нового логистическо-складского комплекса. Общий объем инвестиций составляет 650 млн руб. Объект площадью 7,2 тыс. кв. м будет расположен в Октябрьском районе Ростова. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года.

Валентина Любашенко