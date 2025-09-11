Ростовская область вошла в топ-10 выгодных осенних веллнесс-направлений

Средняя стоимость ночи в санаториях Ростовской области в сентябре 2025 года немногим превысила 7 тыс. руб., а средний период бронирования номеров составил 8 ночей. С такими показателями регион занял 9 место среди самых выгодных направлений осеннего оздоровительного туризма в России. Об этом сообщает пресс-служба « Яндекс. Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самые популярными веллнесс-направлениями остаются территории с плотной санаторной сетью: Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Крым, ближние подмосковные кластеры. Так, одна ночь пребывания в санаториях Краснодарского края обходится в 12,6 тыс. руб. (среднее пребывание — 6 дней), на Ставрополье — 15,6 тыс. руб., где путешественники задерживаются на 7 дней и в 11,3 тыс. руб. за ночь в здравницах Крыма, куда приезжают в среднем на неделю.

Самыми доступными в России названы санатории в Пензенской (3,9 тыс. руб. за ночь), в Ивановской области (4,1 тыс. руб.) и Владимировкой (4,4 тыс. руб.) областях.

Наталья Белоштейн