Аграрии Ростовской области и Кубани уйдут в убыток в 2025 году

Растениеводческие хозяйства Ростовской области и Краснодарского края покажут близкую к нулю или отрицательную рентабельность в 2025 году из-за рекордно низкой урожайности и влияния экспортных пошлин. Об этом сообщил «РБК ТВ Юг» со ссылкой на директора аналитической компании «СовЭкон» Андрея Сизова.

По словам эксперта, в Ростовской области и Краснодарском крае урожайность находится на минимальном уровне за последние 10 лет. Ставропольский край оказался в более выгодном положении благодаря погодным условиям — там рентабельность может достичь 10-20%. Средняя доходность российского растениеводства составит максимум 10-15%, в то время как четыре-пять лет назад этот показатель достигал 30-50%.

«Главным фактором снижения прибыльности отрасли являются экспортные пошлины. Основная проблема не погода и не климат, а то, что денег в кармане сельхозпроизводителей за последние годы стало намного меньше, поэтому переживать непогоду им стало сложнее»,— отметил господин Сизов.

Введенные в 2021 году экспортные пошлины продолжают изымать десятки процентов выручки у производителей, включая южные регионы. Аграрии адаптируются к сложившейся ситуации через сокращение затрат.

«Эта ситуация будет продолжаться — слабое обновление техники, меньше удобрений и сельхозхимии, а также попытки перейти на более рентабельные и менее зарегулированные культуры»,— пояснил директор «СовЭкон».

Поскольку все зерновые облагаются пошлинами и ограничениями, на юге увеличивают посевы гороха и масличных культур, которые также регулируются, но обеспечивают большую доходность по сравнению с пшеницей.

Производство нишевых культур на юге будет расти, однако этот процесс идет медленно. «Одна из проблем по нишевым культурам — не очень большие рынки, если появляется крупный поставщик, то цены сразу падают и заработать удается меньше»,— заключил эксперт.

Валентина Любашенко