Петербурженка стала фигуранткой дела после нападения с зеленкой на сотрудницу банка

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении 20-летней петербурженки, которая 3 сентября в банке на проспекте Энгельса, 55, облила сотрудницу организации зеленкой, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам задержанной, 27 августа ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками различных структур. Они убедили девушку облить банковскую служащую зеленкой за то, что та якобы передает персональные данные мошенникам.

С места происшествия правоохранители изъяли пол-литровую бутылку с остатками изумрудной жидкости. Сейчас петербурженка находится в ИВС и ожидает избрания меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дропа из Южно-Сахалинска задержали после обмана петербуржца на 20 млн рублей. Предполагаемого злоумышленника задержали по месту жительства, на Арцеуловской аллее.

Андрей Маркелов