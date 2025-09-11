В Ростовской области 26 ресторанов претендуют на премию WHERETOEAT

В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT в категории «Лучшие заведения Юга России» попали 26 ресторанов из Ростовской области. Большинство из них работает в столице региона. Об этом сообщается на сайте премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди номинантов премии — 21 ресторан из Ростова-на-Дону, по два заведения из Таганрога и Азова, а также один ресторан из Шахт. В лонг-лист премии включены 289 ресторанов из южных регионов России.

Среди ростовских претендентов на премию значатся «Платоv», Frenh, LEO Wine & Kitchen, «Магадан», Sisi, а также сетевые проекты «Лали хинкали» и «Лариса жарит». Таганрог представляют Feola’s Kitchen & Wine и «Дон Марио», Азов — «Вишневый сад» и «Вольный», а Шахты — ресторан «Замок».

Национальная премия WHERETOEAT каждый год определяет лучшие рестораны Москвы, Санкт-Петербурга, Центральной России и Юга. В лонг-лист конкурса включаются номинанты со всей Российской Федерации, а победители определяются путем тайного голосования экспертов ресторанной, гостиничной и винной отраслей.

Наталья Белоштейн