Гендиректор «Динамо» Пивоваров отметил извинения Смолова за драку в «Кофемании»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал неприемлемым поведение футболиста Федора Смолова во время конфликта в столичной «Кофемании». Но отметил в позитивном ключе его извинения.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Федор Смолов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«С Федором знаком лично, поэтому не хотел бы комментировать, — сказал господин Пивоваров в интервью «РИА Новости». — То, что мы видели на видео, это неприемлемое поведение, но он принес извинения».

Федор Смолов был игроком московского «Динамо» с 2007 по 2015 год, а затем вернулся в клуб еще на два сезона и отыграл там в 2022 году. Сейчас игроку грозит до трех лет лишения свободы по делу о драке в московской «Кофемании».

