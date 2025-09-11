Ростовчанин потерял 968 тысяч рублей после звонков мошенников

Житель ст. Обливской Ростовской области стал жертвой телефонных мошенников и потерял 968 тыс. руб. Аферисты убедили мужчину оформить несколько кредитов на свое имя и перечислить средства на указанные ими банковские реквизиты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По словам страдавшего, ему позвонил неизвестный, назвавшийся представителем силового ведомства. Лжесотрудник заявил о якобы произошедшей утечке персональных данных гражданина. В результате с его счета будто бы прошел платеж в пользу экстремистских организаций.

Чтобы сохранить накопления, потерпевшему необходимо было следовать инструкциям злоумышленников, которые убедили его взять кредиты и перевести деньги на указанные счета общей суммой 968 тыс. руб.

По факту обмана следственное отделение МО МВД России «Обливский» возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Валентина Любашенко