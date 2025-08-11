Зарегистрированы списки пяти партий на осенние выборы в гордуму Ижевска

8 августа была завершена регистрация кандидатов на выборы в гордуму Ижевска, назначенные на 14 сентября. Как сообщает пресс-служба регионального избиркома, в столице Удмуртии зарегистрированы муниципальные списки пяти партий: «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и КПРФ. По спискам насчитывается 118 кандидатов, по одномандатным округам — 121.

Первым в списке ЕР на выборы в гордуму Ижевска находится председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Матвеев. Лидер списка ЛДПР — председатель партии Леонид Слуцкий. От КПРФ выдвинут первый секретарь рескома партии Иван Гвоздак, от СРЗП — председатель совета регионального отделения партии Антон Головков. Список «Новых людей» возглавляет исполнительный директор АО «Ижевское производственное объединение» Дмитрий Попов.

Выборы депутатов гордумы Ижевска пройдут с 12 по 14 сентября. Всего в муниципальном парламенте 35 мест, из них 25 распределяются по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. В сентябре также пройдут выборы депутатов в гордумы Глазова, Воткинска, Сарапула и Можги, а также в Госсовет Удмуртии по двум одномандатным округам. Всего зарегистрированы 803 кандидата из 868 выдвинутых.