В Грузии задержали двух украинцев с гексогеном

Правоохранительные органы задержали в Грузии двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе.

«10 сентября текущего года грузовой автомобиль марки "Мерседес Бенц" с украинскими номерными знаками пересек государственную границу», — сказал господин Маградзе (цитата по ТАСС). Он отметил, что из Турции машина направлялась в Грузию проездом через Болгарию и Румынию.

В июне военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта с применением гексогена. А в мае севастопольца приговорили к 18 годам за госизмену, в том числе за размещение взрывного устройства на основе гексогена на территории города.