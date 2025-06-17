Инициатива наказуема

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Дмитрия Цыплякова к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. По версии следствия, Цыпляков по заданию украинской разведки планировал устроить взрыв в здании военной комендатуры города Васильевка Запорожской области. Теракт был предотвращен сотрудниками российских правоохранительных органов. В суде фигурант вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд признал гражданина Украины, 33-летнего Дмитрия Цыплякова, виновным в участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, прохождении обучения террористической деятельности и незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205.3 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ему назначено 20 лет колонии строгого режима (с отбыванием первых трех лет в тюрьме) и штраф 500 тыс. руб.

По версии следствия, с марта по август 2024 года Дмитрий Цыпляков по своей инициативе установил связь с сотрудником украинской разведки и согласился помогать ей в деятельности против России.

В августе Цыпляков получил задание подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе военной комендатуры города Васильевка Запорожской области. Кураторы прислали Цыплякову инструкцию по изготовлению и сборке бомбы, а также о мерах безопасности при обращении с ней. Также фигурант получил сообщения, в которых было указано местонахождение тайника с частями СВУ.

Около 10 утра 16 августа Цыпляков изъял из тайника взрывчатое вещество на основе гексогена с болтами и гайками, гильзы с проводами и иные предметы. Вскоре после этого подрывника задержали сотрудники правоохранительных органов.

В суде Дмитрий Цыпляков вину не признал.

На прошлой неделе Южный окружной военный суд осудил за схожее преступление 64-летнюю Ларису Гавриленко. Жительница Запорожской области признана виновной в госизмене, участии в террористическом сообществе, в покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывных устройств (ст.275; ч. 2 ст. 205.4; ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Суд установил, что по указанию представителя службы безопасности Украины фигурантка получила и хранила дома две самодельных бомбы – для совершения теракта. В октябре 2023 года Гавриленко установила взрывное устройство, приведенное в боевое состояние, под кабину грузовика из автоколонны Министерства обороны РФ. Автомобиль перевозил военнослужащих. После этого Гавриленко была задержана сотрудниками УФСБ России по Запорожской области. Взрыв не произошел. Подсудимую приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу 600 тыс. руб.

Мария Иванова