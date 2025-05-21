Севастопольца приговорили к 18 годам за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции, в начале 2024 года вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и согласился сотрудничать в ущерб безопасности России. Весной того же года он получил от украинской стороны задание — находить тайники с самодельными взрывными устройствами в Севастополе и перевозить их по указанным адресам.

В соответствии с указаниями куратора подсудимый извлек из тайников электродетонаторы с веществами на основе гексогена. Одно из взрывных устройств он успел разместить на территории города, второе перевез в арендованное жилье. Завершить задуманное злоумышленник не успел. Его задержали сотрудники управления ФСБ по региону.

Суд признал мужчину виновным в госизмене и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств. Помимо 18 лет колонии строгого режима ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на полтора года после освобождения.