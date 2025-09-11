За три месяца в Таганроге провели 25 акций «Пункт здоровья»

Почти две тыс. жителей Таганрога приняли участие в акции «Пункт здоровья», организованной в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону». Мероприятие проходило с июня по сентябрь 2025 года. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации госпожи Камбуловой, за три месяца состоялось 25 акций. Мобильные медпункты разместились в наиболее популярных общественных пространствах города: парке им. М. Горького, Приморском парке, Дворце молодежи, на площадке перед Центром занятости населения.

«Подобные инициативы способствуют формированию здорового образа жизни. Видим успех прошедшей акции и надеемся, что в будущем году аналогичная профилактическая кампания будет продолжена»,— пояснила глава Таганрога.

Валентина Любашенко