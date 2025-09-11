Журнал Time посвятил обложку убитому стороннику Трампа Чарли Кирку

Американский журнал Time посвятил обложку застреленному консервативному активисту и основателю молодежной правой НКО Turning Point USA Чарли Кирку.

«Довольно», — написано на обложке. Там же размещена фотография с последнего выступления активиста. Time считает, что США захлестнула «эпидемия политического насилия».

В Чарли Кирка стреляли 10 сентября, когда он выступал в Университете штата Юта. После покушения его доставили в больницу, однако медики не смогли спасти пациента. Президент США Дональд Трамп приказал приспустить флаги по всей стране. В Вашингтоне после убийства активиста усилили защиту Белого дома.