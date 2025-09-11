Профсоюз образования Ростовской области поддержал введение «Семьеведения» в школах

Педагоги Ростовской области поддерживают включение в школьную программу предмета «Семьеведение», сообщил «Ъ-Ростов» председатель регионального профсоюза образования Владимир Гайворонский. По его словам, это решение «назрело давно».

«В области проживают более 2 млн семей. За последнее десятилетие создано около 300 тыс. новых семей, удвоилось количество многодетных, родилось свыше 430 тыс. детей. По состоянию на 2025 год в регионе живут 50 тыс. многодетных семей с тремя и более детьми. С 2020 года их число выросло на 7,5 тыс.»,— рассказал Владимир Гайворонский.

По его словам, в процессы воспитания подростков много лет подряд проникали европейские веяния, а зачастую пропагандировались свободные отношения между молодыми людьми, многие отказываются заводить детей и настраиваются на карьерный рост.

«Молодым людям нужно не только рассказывать о семье, но и показывать примеры крепких отношений. К процессу обучения предлагается привлекать многодетных родителей и педагогов, рассказывать о роли родителей, сохранении семейного очага и ведении домашнего хозяйства»,— считает эксперт.

Владимир Гайворонский подчеркнул, что среди педсообщества есть, конечно, и скептики. Однако, необходимо больше демонстрировать положительный опыт.

«Мне кажется, что одиноких педагогов лучше не привлекать к этому процессу, при всем уважении… Молодежь очень тонко чувствует подвох. Когда я на занятиях поднимаю этот вопрос, меня сразу спрашивают — «А как у Вас? Сколько у Вас детей?». Я отвечаю, что трое... Тогда аудитория становиться теплее и дальше готова вести диалог. Но за такими уроками должны стоять еще и экономические меры, необходимо со стороны государства и властей региона усиливать меры поддержки семьи, жильем, пособиями и лояльным трудовым законодательством»,— заключил спикер в беседе с корреспондентом «Ъ-Ростов».

Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по защите семьи и соавтор учебника по «Семьеведению» Нина Останина предложила включить курс в обязательную программу всех российских школ. Сейчас внеурочный курс преподают в 42 регионах в экспериментальном режиме, Ростовской области среди них нет.

