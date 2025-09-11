Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦИК окажет психологическую помощь членам участковых комиссий на выборах

Центризбирком запустил бесплатную линию психологической помощи для членов участковых избирательных комиссий. Она будет работать до 18:00 мск 15 сентября, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она утверждает, что «активные недруги» пытались выбить из рабочего состояния членов избирательных комиссий и организовывали «разного рода провокации». По словам госпожи Памфиловой, служба помощи «оказывает мощный стабилизирующий психологический эффект».

«Возникла ситуация, пришли провокаторы — остановились, успокоились, набрали номер, позвонили, специалисты помогут, как из ситуации выйти достойно, не дать себя спровоцировать»,— сказала глава ЦИК на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября в 81 российском регионе. В 20 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов законодательных собраний. Элла Памфилова считает, что Россия может провести выборы даже в «пещерных» условиях.

О подготовке к выборам — в публикации «Ъ» «Экспериментальные экстерриториальные».

Новости компаний Все