ЦИК окажет психологическую помощь членам участковых комиссий на выборах

Центризбирком запустил бесплатную линию психологической помощи для членов участковых избирательных комиссий. Она будет работать до 18:00 мск 15 сентября, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она утверждает, что «активные недруги» пытались выбить из рабочего состояния членов избирательных комиссий и организовывали «разного рода провокации». По словам госпожи Памфиловой, служба помощи «оказывает мощный стабилизирующий психологический эффект».

«Возникла ситуация, пришли провокаторы — остановились, успокоились, набрали номер, позвонили, специалисты помогут, как из ситуации выйти достойно, не дать себя спровоцировать»,— сказала глава ЦИК на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября в 81 российском регионе. В 20 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов законодательных собраний. Элла Памфилова считает, что Россия может провести выборы даже в «пещерных» условиях.

О подготовке к выборам — в публикации «Ъ» «Экспериментальные экстерриториальные».