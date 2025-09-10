Экспериментальные экстерриториальные

14 экстерриториальных избирательных участков в Москве готовы открыть двери для иногородних избирателей, которые в ближайший уикенд смогут проголосовать на выборах глав своих субъектов РФ. В Центризбиркоме рассчитывают, что новый опыт позволит регионам оценить преимущества электронного голосования. В комиссии также не исключают, что проект можно будет масштабировать уже на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ На выборах 12–14 сентября иногородние избиратели в Москве впервые смогут проголосовать за своих губернаторов

18 404 избирателя подали заявления о намерении голосовать за глав своих регионов на экстерриториальных избирательных участках, образованных в столице. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании Общественной палаты Москвы, где 9 сентября обсудили готовность к Единому дню голосования 14 сентября. Она напомнила, что собственных избирательных кампаний столица в этом году не проводит, а лишь предоставляет коллегам из других регионов свою технику и программное обеспечение.

Столичное ноу-хау — это терминалы для электронного голосования (в том числе переносные, которые будут применяться в СИЗО) и электронный же список избирателей, воспользоваться которыми теперь смогут и гости столицы. «На наш взгляд, это определенный экзамен на зрелость»,— отметила госпожа Кириллова. Кроме того, впервые организаторы выборов отошли от традиционного размещения помещений для голосования в школах и «пошли навстречу избирателю» — в торговые центры и гостиницы. А один из участков будет расположен на станции метрополитена с символическим названием «Курская». На экстерриториальные участки уже назначены 84 наблюдателя: 70 — политическими партиями, еще 14 — Общественной палатой Москвы. «Подготовительные работы завершены в полном объеме с нашей стороны»,— подытожила глава Мосгоризбиркома.

На одном из экстерриториальных участков, организованном в многофункциональном центре в ТРЦ «Афимолл Сити», побывал 9 сентября зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев. Он выразил уверенность в том, что новый опыт даст толчок развитию электронного голосования в регионах. Москва сегодня является драйвером этого процесса, но теперь к нему приобщатся сразу 19 субъектов, а значит, у них тоже появляется свой опыт и понимание того, что конкретно дают эти технологии при проведении выборов, отметил зампред ЦИКа.

Он также выразил надежду, что в будущем электронные терминалы можно будет использовать не только на выборах глав регионов, но и для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам (сейчас иногородние избиратели могут проголосовать на этих выборах только за партсписки). Хотя это, конечно, задача крайне сложная, признал господин Булаев: для выборов по 225 округам потребуется серьезная доработка программного обеспечения. Нетрадиционное расположение избирательных участков — это еще один шаг вперед, добавил зампред ЦИКа, поскольку выборы «уходят из школ» и больше не помешают им «жить в обычном ритме».

4 сентября на всех участках прошло предварительное тестирование системы электронного голосования, рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Владислав Шишмарев. Готовились, как обычно, к всевозможным вариантам сбоев, но «система отработала, нареканий не было», доложил он. В то же время 18 тыс. человек на 14 точек — это достаточно большая нагрузка, предупредил чиновник, поэтому, скорее всего, в утренние и вечерние часы пик возможно возникновение очередей, но к этому следует относиться нормально.

По данным ЦИКа, чаще других иногородних на голосование в Москве записывались жители Брянской области (заявления подали 4 тыс. человек) и Краснодарского края (2,5 тыс.), высокую активность также продемонстрировали избиратели из Тамбовской (свыше 2 тыс. заявлений) и Курской (около 2 тыс.) областей. В то же время никто не отказывается и от «бумажного» голосования, хотя для этого, дал понять Николай Булаев, приезжим придется вернуться на постоянное место жительства. «Можете прийти на свой родной участок и потребовать бюллетень»,— пояснил он.

Анастасия Корня, Григорий Лейба