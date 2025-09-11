Памфилова: Россия может провести выборы даже в «пещерных» условиях

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Россия не будет отказываться от традиционных элементов при организации выборов. При необходимости это позволит проводить их даже в «пещерных» условиях — без электроснабжения, связи и интернета, добавила она.

«Мы должны уметь проводить выборы даже в самых экстремальных условиях»,— сказала госпожа Памфилова на выступлении в информационном центре ЦИК России (трансляция велась на сайте). При этом она отметила, что системы избирательных комиссий в России «впереди планеты всей» в плане цифровизации и применения новых технологий.

Выборы разных уровней пройдут в российских регионах с 12 по 14 сентября. Дистанционное электронное голосование проводится в 24 регионах. По данным Эллы Памфиловой, в нем зарегистрировались более 1,7 млн избирателей.

