В Госдуму внесен законопроект об увеличении маткапитала до 1 млн рублей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на рассмотрение в правительство законопроект, предлагающий увеличить размер материнского капитала до 1 млн руб. за первого ребенка, а на второго или третьего — до 1,3 млн руб. Об это сообщает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, 1 млн руб. выделяется на первого ребенка, родившегося после 1 февраля 2026 года. На второго ребенка выплата составит 1,3 млн руб., такая же сумма — на третьего или последующих детей, если поддержка ранее не предоставлялась.

Ярослав Нилов отметил, что программа материнского капитала, продленная до 2030 года, хорошо себя зарекомендовала, но «нужно скорректировать и усилить программу, в том числе увеличивая выплаты».

Сейчас размер материнского капитала составляет 690 266 руб. на первого ребенка и еще 221 895 руб. на второго.