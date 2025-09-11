Число погибших в ходе протестов в Непале возросло до 34 человек

В ходе протестов в Непале погибли 34 человека. Об этом сообщило издание Khabarhub со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Непала.

По данным непальского ведомства, еще 1889 человек получают лечение по всей стране, а 949 уже выписаны.

Протесты в Непале начались в начале сентября из-за блокировок социальных сетей. Правительство отменило ограничения работы интернет-ресурсов 9 сентября, однако акции не прекратились. Участники протестов требуют от правительства решить проблемы в экономике и остановить коррупцию в стране. Вчера митингующие призвали назначить главой временного правительства Непала Сушилу Карки, экс-председателя Верховного суда. Бывший премьер-министр страны Шрам Оли покинул пост после начала протестов в стране.