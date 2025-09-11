ТРЦ «Мега» отказался от планов на строительство второй очереди

Собственники торгово-развлекательного центра «Мега» в Екатеринбурге отказались от планов на строительство второй очереди ТРЦ. Как пишет издание Ura.ru, торговый центр решили не расширять, так как на данный момент такой потребности нет.

«Строительство второй очереди было приостановлено еще предыдущим владельцем. В настоящее время необходимости в расширении торгового центра нет»,— сообщили изданию в пресс-службе «Меги», информацию им также подтвердила управляющая объектом Светлана Лансфорд.

«Ъ-Урал» в пресс-службе торгового центра комментировать планы о строительстве отказались, сославшись на то, что добавить к вышесказанному нечего.

О планах на строительство новой очереди торгового центра стало известно еще в 2020 году. Тогда планировалось расширить его площадь на 30% и создать новые общественные пространства. Инвестировать в строительство хотели около 4,5 млрд руб.

В апреле прошлого года администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство второй очереди торгового центра. Представители «Меги» тогда заявляли, что работы приостановлены.

Мария Игнатова