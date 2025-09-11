ТРЦ «Мега» отказался от планов на строительство второй очереди
Собственники торгово-развлекательного центра «Мега» в Екатеринбурге отказались от планов на строительство второй очереди ТРЦ. Как пишет издание Ura.ru, торговый центр решили не расширять, так как на данный момент такой потребности нет.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Строительство второй очереди было приостановлено еще предыдущим владельцем. В настоящее время необходимости в расширении торгового центра нет»,— сообщили изданию в пресс-службе «Меги», информацию им также подтвердила управляющая объектом Светлана Лансфорд.
«Ъ-Урал» в пресс-службе торгового центра комментировать планы о строительстве отказались, сославшись на то, что добавить к вышесказанному нечего.
О планах на строительство новой очереди торгового центра стало известно еще в 2020 году. Тогда планировалось расширить его площадь на 30% и создать новые общественные пространства. Инвестировать в строительство хотели около 4,5 млрд руб.
В апреле прошлого года администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство второй очереди торгового центра. Представители «Меги» тогда заявляли, что работы приостановлены.