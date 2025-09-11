Более 1,7 млн избирателей подали заявление на дистанционное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о «небывалом ажиотаже» желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. В этом году оно будет проходить в 24 российских регионах.

«Заявление подали... свыше 1 млн 700 тыс. избирателей. То есть возрастает потребность в ДЭГе»,— сказала госпожа Памфилова, выступая с докладом о готовности избиркомов к проведению выборов (цитата по «РИА Новости»).

Выборы пройдут в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах состоятся прямые выборы губернаторов. В 11 регионах должны выбрать депутатов региональных парламентов, в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров. Опросы Russian Field показали безусловное лидерство «Единой России» в большинстве субъектов РФ.

