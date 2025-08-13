Моор заявил об отсутствии планов по сносу хрущевок в Тюмени в районе КПД

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в ближайшие пять лет не планируется сносить жилые дома в микрорайоне КПД. Заявление об этом он сделал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о развитии программы комплексного развития территорий (КРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В ближайшие пять лет точно нет. Мы действительно очень активно используем инструмент КРТ, в первую очередь, для вовлечения в строительство земельных участков, на которых расположены аварийные дома, где расположен частный сектор, необеспеченный необходимой инфраструктурой. КПД — это пятиэтажные дома, они, на текущий момент, не аварийные»,— рассказал Александр Моор. По его словам, на сегодняшний день уже принято 22 решения о КРТ.

Он также уточнил, что в перспективе 15-20 лет не исключено развитие и этой территории.

Василий Алексеев, Мария Игнатова