Песков назвал плановыми военные учения с Белоруссией

Стратегические учения «Запад-2025» проводятся для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, маневры «не нацелены против кого-то».

«Это плановые учения... Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Учения пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября, их целью называли проверку готовности и обеспечения безопасности Союзного государства. В них примут участие более 13 тыс. человек. Военнослужащие двух стран отработают отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами, а также планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Польша на фоне учений полностью закроет границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск предупредил Белоруссию о возможности применения «особых мер» в ответ на проведение учений с Россией.