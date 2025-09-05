Туск пригрозил Минску особыми мерами в случае провокаций на учениях «Запад-2025»

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил Белоруссию о возможности применения «особых мер» в ответ на проведение совместных с Россией военных учений «Запад-2025» у польских границ. Об этом он заявил на пресс-конференции (трансляция велась на телеканале TPV Info).

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

Господин Туск назвал эти учения тренировкой нападения на Польшу и отметил, что если провокации с белорусской стороны повторятся, Польша примет быстрые ответные действия. Он также подчеркнул, что НАТО с союзниками будет проводить собственные маневры на территории Польши в ответ на учения у своих границ. Учения названы «Железный защитник», в них задействованы около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября и направлены на проверку готовности и обеспечения безопасности Союзного государства. Во время учений российские и белорусские военнослужащие намерены отработать отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами. Также будет отработано планирование применения ядерного оружия и баллистической ракеты средней дальности «Орешник».