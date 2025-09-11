Песков: в риторике Польши после инцидента с БПЛА нет ничего нового

У Кремля нет новых комментариев по поводу налета беспилотников на территорию Польши, Минобороны РФ уже предложило провести консультации с польской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в заявлениях Польши, обвиняющей Россию в инциденте с дронами, нет ничего нового.

«Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Варшава назвала произошедшее нападением на НАТО и Евросоюз. Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали объекты украинского ВПК, но максимальная дальность российских дронов, которые якобы пересекли воздушное пространство Польши, не превышает 700 км. Российское военное ведомство готово консультироваться по этому вопросу с польским Минобороны. К работе может подключиться и МИД РФ.

Лусине Баласян