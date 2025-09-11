Суд признал незаконным повышение стоимости проезда в Озерске

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск прокуратуры региона, требовавшей признать недействительным повышение стоимости проезда в общественном транспорте Озерска с 25 до 30 руб. Решение принято 10 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Ответчиками по иску прокуратуры выступали управление капитального строительства и благоустройства Озерска и ООО «Выстрел». Надзорное ведомство просило суд признать недействительными пункты трех муниципальных контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», договоры с перевозчиком были заключены в декабре 2024 года. В оспариваемых пунктах тариф на одну поездку был установлен в размере 30 руб., вместо действовавших на тот момент 25 руб.

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд признал недействительными пункты 1.4 указанных муниципальных контрактов, заключенных между управлением и ООО “Выстрел”»,— сообщает суд.

Продолжается рассмотрение еще одного аналогичного иска прокуратуры Челябинской области к другому озерскому перевозчику — индивидуальному предпринимателю Инне Таланиной, обслуживающей два муниципальных маршрута. Очередное заседание по делу назначено на 17 сентября.