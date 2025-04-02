Прокуратура Челябинской области оспаривает повышение стоимости проезда в Озерске

В Арбитражном суде Челябинской области прокуратура региона пытается оспорить повышение стоимости проезда в общественном транспорте Озерска с 25 до 30 руб. Два исковых заявления надзорного ведомства к управлению капитального строительства и благоустройства города и перевозчикам — ООО «Выстрел» и индивидуальному предпринимателю Инне Таланиной приняты к производству, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура региона просит суд признать недействительными пункты 1.4 в пяти контрактах на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. Этим пунктом тариф на одну поездку установлен в размере 30 руб. Все договоры управление благоустройства и капстроительства Озерска заключило 28 декабря 2024 года. ООО «Выстрел» обслуживает три маршрута, ИП — два.

Одновременно с исками прокуратура направила в суд заявления о принятии обеспечительных мер в виде запрета перевозчикам брать с пассажиров плату в размере 30 руб. До вступления в силу решения суда надзорное ведомство просило оставить прежний тариф на проезд — 25 руб.

Суд отказала истцу в принятии обеспечительных мер. Предварительные заседания по делам назначены на 20 и 27 мая.