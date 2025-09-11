Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 12 рублей впервые с марта

Курс юаня на Московской Бирже (MOEX: MOEX) поднялся выше 12 руб. впервые с 13 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржевого холдинга.

На 10:25 мск по итогам торгов курс юаня достиг 12,0405 руб. Однако затем стоимость китайской валюты стала снижаться и к 11:56 достигла 11,919 руб. на момент закрытия.

Сегодня внебиржевой курс евро поднялся выше 100 руб. впервые с февраля, а вчера курс доллара вне биржи впервые с апреля превысил 84 руб.