Внебиржевой курс доллара превысил 84 руб. впервые с 11 апреля

Внебиржевой курс доллара составил более 84 руб. впервые с 11 апреля. Это следует из данных торгов на сайте Investing.com.

К 10:07 мск курс доллара относительно предыдущего закрытия вырос на 26 копеек и достиг 84,09 руб.

Во второй половине этого года эксперты Райффайзенбанка прогнозируют изменения курса доллара до 92 руб. Аналитики связывают это с ухудшением платежного баланса России, повышением спроса на валюту, волатильностью сырьевых цен и геополитической неопределенностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика корректирует курс».