Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с февраля. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 10:29 мск курс европейской валюты достиг 100,16 руб.

Вчера внебиржевой курс доллара превысил 84 руб. впервые с 11 апреля. Эксперты считают, что ослабление курса рубля связано с обострением геополитической неопределенностью, смягчением денежно-кредитной политики Банка России, повышением спроса на валюту. Кроме того, на стоимость российской валюты влияет волатильность сырьевых цен.

