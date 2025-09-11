Орбан призвал фон дер Ляйен возместить траты Венгрии на защиту ЕС от мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с 2015 года страна предотвратила въезд в Евросоюз (ЕС) более 1 млн нелегальных иммигрантов. Он призвал Еврокомиссию (ЕК) возместить расходы Венгрии на охрану границы вместо того, чтобы облагать ее штрафом в €1 млн в день.

Господин Орбан направил письмо председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Он написал, что «с интересом» воспринял ее заявление о том, что физические барьеры, защищающие внешние границы ЕС, «являются общей ответственностью». По словам премьера, Венгрия на протяжении последних 10 лет обеспечивала безопасность «значительной части границы шенгенской зоны», финансируя это исключительно из своего нацбюджета.

«Венгрия неоднократно обращалась к Еврокомиссии с просьбой о возмещении этих расходов. Однако вместо политической и финансовой поддержки Венгрия столкнулась лишь с постоянной критикой и была вынуждена выплачивать беспрецедентный штраф»,— сказано в письме, которое цитирует местное издание Index.

По мнению Виктора Орбана, использование миграции в качестве инструмента «представляет собой реальную угрозу безопасности» ЕС. Он утверждает, что «миллионы потенциальных мигрантов могут в любой момент прибыть из Африки». Господин Орбан попросил ЕС оказать финансовую помощь приграничным странам-членам ЕС. Копия письма была разослана всем членам совета.

По данным европейского пограничного ведомства Frontex, в первые три месяца 2025 года число случаев незаконного пересечения границ ЕС сократилось на 31%. В целях ужесточения борьбы с нелегальной миграцией Польша с 7 июля восстановила контроль на границах с ФРГ и Литвой.

Подробности — в материале «Ъ» «Польша берет нелегалов под свой контроль».