Польша берет нелегалов под свой контроль

Концепция единого шенгенского пространства столкнулась с новой проверкой на прочность. С 7 июля Польша восстанавливает контроль на границах с ФРГ и Литвой. Официальная причина — необходимость ужесточения борьбы с нелегальной миграцией. Первый фактор риска — поток нелегалов, которые из Белоруссии проникают в Литву, а оттуда пытаются добраться до Западной Европы. Второй — участившиеся, по некоторым данным, случаи высылки немецкими пограничниками нелегалов на польскую территорию. Между тем эксперты уверены: решение правительства Дональда Туска по большей части обусловлено внутриполитической борьбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польские пограничники

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Польские пограничники

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

На границах Польши с ФРГ и Литвой, момент пересечения которых раньше замечал далеко не каждый путешественник, начиная с 7 июня ожидаются пробки. Причина — решение правительства Дональда Туска о временном восстановлении пограничного контроля. Мера пока будет действовать до 5 августа, но ее продление не исключено.

По заверениям властей контроль будет выборочным: проверять будут только подозрительные автомобили и автобусы. Но и это грозит существенным увеличением времени прохождения границы, что для многих может быть критично. Например, тревогу уже забили живущие в Польше и работающие в Германии врачи, представители польской туриндустрии (в частности, из курортного города Свиноуйсьце, известного санаториями и пляжем), автоперевозчики (даже выборочные пограничные проверки увеличат транспортные расходы на несколько процентов).

«Мы понимаем, что это решение повлияет на свободу передвижения людей, но другого пути нет»,— утверждает Дональд Туск. Причина — ситуация с нелегальными мигрантами. При этом в случаях с Литвой и ФРГ обстоятельства различны.

На польско-литовской границе ожидаются тщательные проверки, потому что через прибалтийскую республику проходит один из самых популярных маршрутов нелегалов, использующих как перевалочный пункт Белоруссию.

Ранее многие нелегальные мигранты напрямую переходили из Белоруссии в Польшу (по утверждению европейских политиков, с непосредственной поддержкой официального Минска, якобы использовавшего этих людей в качестве инструмента гибридной войны). Но, как заявил на днях глава МИДа Радослав Сикорский, Польша потратила «более полумиллиарда евро на строительство большого заграждения с датчиками», и новая система оказалась «эффективна на 98%». После этого поток нелегалов пошел через Латвию и Литву.

«В отличие от Польши, где с 1 января по 29 июня 2025 года зафиксировано снижение миграционного давления на границе с Белоруссией почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, литовские службы зафиксировали рост более чем в три раза, а латвийские — более чем в два»,— отмечается в польском постановлении о возобновлении погранконтроля.

Что касается границы с Германией, то Варшаву волнует обратный поток. Как утверждается в постановлении, возобновление погранконтроля «продиктовано необходимостью проверки правовых условий возможного приема мигрантов с немецкой стороны, особенно в свете практики, начавшейся 8 мая 2025 года».

Еще в октябре 2023-го тогдашнее правительство Олафа Шольца ввело контроль на границе с Польшей. Сформированный в мае текущего года кабинет министров Фридриха Мерца еще сильнее ужесточил политику. Так, было восстановлено действовавшее до 2015 года правило, согласно которому просителям убежища, прибывшим с территорий других государств Евросоюза, могут отказывать во въезде прямо на границе: разбираться в их кейсах должна та страна ЕС, через которую они въехали изначально. Исключение сохранилось лишь для «уязвимых групп», например детей и беременных.

Реагируя на новости из Варшавы, в Берлине дали понять, что настроены на конструктивное взаимодействие. Глава МВД Германии Александр Добриндт рассказал, что предлагал польским коллегам совместно осуществлять погранконтроль. Подразумевалось, что польские и немецкие пограничники будут действовать исключительно с немецкой стороны границы.

Однако глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на это предложение отреагировал эмоционально: «Министр из Германии не должен говорить нам, что делать в Польше».

«Пограничный контроль Польши — это нелепая демонстрация упрямства. Однако решению Варшавы предшествовала не менее нелепая театральная постановка со стороны Германии,— отметила в связи с этим немецкая газета Suddeutsche Zeitung, констатировав:— Оба правительства позволяют националистам диктовать повестку, вместо того чтобы искать реальные решения проблемы».

Действительно, многие эксперты объясняли миграционную политику правительства Олафа Шольца в последние месяцы у власти желанием оттянуть голоса у крайне правой «Альтернативы для Германии». Победивший на февральских парламентских выборах блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем также активно продвигал миграционную повестку и теперь вынужден хотя бы частично выполнять свои обещания.

Шаги правительства Туска тоже можно объяснить внутренней повесткой. В частности, давление на него оказывают активисты ультраправого «Движения по защите границ» под руководством Роберта Бонкевича, которые организовали «гражданские патрули» в приграничных районах. Так они отреагировали на видеоролики, на которых якобы видно, как немецкая полиция под покровом ночи доставляет иммигрантов в польские приграничные города.

Дежурные блокируют движение на дорогах и проверяют проезжающие машины и автобусы на предмет наличия нелегалов. То есть, по словам Туска, «узурпируют право контроля границы и затрудняют осуществление официальной деятельности пограничников».

Польский премьер называл этих активистов «ополченцами» главной оппозиционной силы страны — консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС), а также правонационалистической «Конфедерации». Эти силы сейчас по максимуму развивают тему борьбы с нелегалами. Так, ПиС подготовила законопроект о запрете въезда в Польшу граждан ряда стран — тех, откуда идет основной поток нелегалов. В связи со всей этой активностью польских властей и оппозиции немецкая газета Der Spiegel констатировала: хотя парламентские выборы в республике пройдут только через два года, предвыборная кампания там де-факто уже стартовала.

Отметим, что европейское законодательство позволяет вводить погранконтроль как временную и крайнюю меру — исключительно в случае «серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности». В последние годы же страны шенгенской зоны трактуют это положение слишком широко. В эти дни, как следует из поданных в Еврокомиссию уведомлений, проверки на границах по разным причинам проводят, помимо ФРГ и Польши, Франция, Швеция, Дания, Австрия, Нидерланды, Италия, Словения, а также Норвегия (не входит в ЕС, но давно присоединилась к Шенгену). В юбилейный для Шенгенского соглашения год (оно было подписано в июне 1985-го и вступило в силу в марте 1995-го) концепция «бесшовного» общеевропейского пространства переживает явный кризис.

Николай Амелин