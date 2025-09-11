Пашинян планирует встретиться с Путиным во время визита в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована»,— сказал господин Симонян (цитата по ТАСС). Он отметил, что независимо от статуса поездки, визит главы государства невозможен без подобной встречи.

Спикер парламента не уточнил, о чем будут разговаривать Владимир Путин и Никол Пашинян. Также он не назвал конкретную дату визита премьер-министра Армении в Москву.

10 сентября армянский премьер заявил, что в деятельности Минской группы ОБСЕ не было ничего полезного — напротив, она лишь затягивала решение конфликта в Нагорном Карабахе. Также господин Пашинян рассказал, что в ходе саммита ШОС обсуждал с Владимиром Путиным углубление армяно-российских отношений.