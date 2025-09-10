Пашинян: в деятельности Минской группы ОБСЕ по Карабаху не было пользы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в деятельности Минской группы ОБСЕ, цель которой заключалась в решении конфликта в Нагорном Карабахе, никогда не было ничего полезного. По его словам, формат (его сопредседателем была Россия) только затягивал решение этой ситуации.

«Ничего полезного в деятельности этой группы никогда не было. Деятельность этой группы была направлена на углубление конфликта и превращение ее в рычаг, позволяющий удерживать в марионеточном положении не только Армению, но и весь регион»,— сказал Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании (цитата по ArmenPress).

Минская группа ОБСЕ была образована в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе, в частности — организации переговоров между Баку и Ереваном. Сопредседатели этого формата — Россия, США и Франция — приостановили взаимодействие после февраля 2022 года, из-за чего де-факто Минская группа с того времени не работала.

В 2023 году в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом. Для заключения мирного договора с Ереваном Баку потребовал ликвидировать Минскую группу ОБСЕ, поскольку в нынешних условиях формат потерял актуальность. ОБСЕ закрыла группу 1 сентября. Россия сочла это решение обоснованным «ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе».

Лусине Баласян