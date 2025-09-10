Пашинян на саммите ШОС обсуждал с Путиным углубление отношений Армении и России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Диалог был посвящен в том числе углублению армяно-российских отношений, сообщил он во время правительственного часа в парламенте.

По словам господина Пашиняна, достигнутые в Вашингтоне соглашения с Азербайджаном открывают новые возможности для развития связей Армении в том числе с Россией и Ираном. «Мы говорили о тех возможностях, которые открываются для углубления наших отношений», — сказал премьер (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что беседа Владимира Путина и Никола Пашиняна на саммите ШОС была «очень хорошая, продолжительная».