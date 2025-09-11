Численность жителей Ростовской области сократилась на 15 тысяч человек

Численность населения Ростовской области по итогам 2024 года сократилась на 15 тыс. человек. Об этом пишет «RostovGazeta», ссылаясь на статистические данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации редакции, рождаемость осталась ниже уровня простого воспроизводства. Так, по данным на 1 января 2025 года, в регионе проживает более 4 млн 137 тыс. человек, а суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,297.

Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области — 73 года: у женщин — 78 лет, у мужчин — 68,5. Уровень бедности при этом составил 7,7%, то есть доход около 319 тыс. человек не превышает уровня прожиточного минимума.

Константин Соловьев