Памфилова: ЦИК научился проводить выборы в экстремальных условиях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России научилась проводить выборы в самых экстремальных условиях. Об этом заявила председатель комиссии Центризбиркома Элла Памфилова в ходе выступления в информационном центре ЦИК России.

«С учетом той обстановки, которая сложилась, развязанная Западом разнузданная кампания ... ставят нас часто в экстремальные условия», — сказала Элла Памфилова (цитата по ТАСС).

В единый день голосования 14 сентября пройдут выборы глав некоторых регионов РФ, депутатов законодательных органов субъектов, а также муниципальные выборы. В Москве впервые откроются избирательные участки для региональных выборов. С 9 сентября начал действовать запрет на публикацию предвыборных опросов.