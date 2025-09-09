В России начал действовать запрет на публикацию предвыборных опросов

На территории России начал действовать запрет на публикацию результатов предвыборных опросов и прогнозов итогов голосования. 14 сентября в нескольких десятках регионов пройдут выборы разного уровня.

Согласно закону, запрет на публикацию результатов соцопросов по теме предстоящих выборов начинает действовать за пять суток до дня голосования. Ограничения сохранятся до завершения выборов.

14 сентября в 20 регионах пройдут губернаторские выборы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний. В 37 субъектах страны голосование продлится три дня, в одном регионе — два дня, в трех субъектах — один день. В 24 регионах предусмотрено электронное голосование.

