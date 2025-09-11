Следствие по делу замгубернатора Вологодской области идет в нескольких регионах

Следственные действия по делу замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева проводят в нескольких российских регионах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Там сказано, что дело «представляет особую сложность» из-за большого количества следственных действий. Они включают большое количество судебных экспертиз.

О задержании и аресте Дениса Алексеева стало известно в феврале. Также был задержан глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, чиновники требовали взятку от руководства местного АО «Березник» за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Вину они не признают.

Подробности — в материале «Ъ» «Взятка в Вологде где-где-где?».