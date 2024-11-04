На территории бывшего «Экспоцентра» в Москве открылся национальный центр «Россия». Его создали по распоряжению президента Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. С 4 по 6 ноября в центре проходит международный симпозиум «Создавая будущее».

До завершения строительства нового здания национальный центр будет расположен в павильонах 3, 4 и 7. Гендиректор центра Наталья Виртуозова показала открывшуюся экспозицию первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко и главе «Первого канала» Константину Эрнсту. Господин Кириенко в сентябре был назначен главой оргкомитета центра. Он заявил, что открытие центра и симпозиума неслучайно проходит в День народного единства.

«В культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории, традициям, культуре каждого народа, не только живущего в нашей стране, а каждого народа, национальности, этнической группы нашей большой планеты»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Симпозиум стал первым мероприятием в национальном центре «Россия». В трехдневной программе запланировано более 60 мероприятий по 4 направлениям: «Будущее человека», «Будущее технологий», «Будущее многополярного мира», «Будущее цивилизаций». Участникам симпозиума направил приветствие президент.

О закрытии выставки-форума «Россия» — в материале «Ъ».