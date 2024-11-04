Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве открылся национальный центр «Россия»

На территории бывшего «Экспоцентра» в Москве открылся национальный центр «Россия». Его создали по распоряжению президента Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. С 4 по 6 ноября в центре проходит международный симпозиум «Создавая будущее».

Предыдущая фотография
В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев

В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первая часть посвящена мечтам и идеям фантастов, которые воплощались в реальность

Первая часть посвящена мечтам и идеям фантастов, которые воплощались в реальность

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вторая собрала в себе работы выпускников академий художеств таких стран, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и других

Вторая собрала в себе работы выпускников академий художеств таких стран, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и других

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости симпозиума

Гости симпозиума

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Симпозиум стал первым мероприятием в национальном центре «Россия», который был создан по распоряжению президента Владимира Путина

Симпозиум стал первым мероприятием в национальном центре «Россия», который был создан по распоряжению президента Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Экспозиция бесплатна для посещения

Экспозиция бесплатна для посещения

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября

Симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники на выставке работы молодых художников-выпускников творческих вузов разных стран

Участники на выставке работы молодых художников-выпускников творческих вузов разных стран

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 8

В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первая часть посвящена мечтам и идеям фантастов, которые воплощались в реальность

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вторая собрала в себе работы выпускников академий художеств таких стран, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и других

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости симпозиума

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Симпозиум стал первым мероприятием в национальном центре «Россия», который был создан по распоряжению президента Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Экспозиция бесплатна для посещения

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники на выставке работы молодых художников-выпускников творческих вузов разных стран

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

До завершения строительства нового здания национальный центр будет расположен в павильонах 3, 4 и 7. Гендиректор центра Наталья Виртуозова показала открывшуюся экспозицию первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко и главе «Первого канала» Константину Эрнсту. Господин Кириенко в сентябре был назначен главой оргкомитета центра. Он заявил, что открытие центра и симпозиума неслучайно проходит в День народного единства.

«В культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории, традициям, культуре каждого народа, не только живущего в нашей стране, а каждого народа, национальности, этнической группы нашей большой планеты»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Симпозиум стал первым мероприятием в национальном центре «Россия». В трехдневной программе запланировано более 60 мероприятий по 4 направлениям: «Будущее человека», «Будущее технологий», «Будущее многополярного мира», «Будущее цивилизаций». Участникам симпозиума направил приветствие президент.

О закрытии выставки-форума «Россия» — в материале «Ъ».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...