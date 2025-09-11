Сальдо: российская армия взяла под огневой контроль трассу Херсон—Николаев

Российские войска «держат под контролем небо» над трассой Херсон—Николаев и дорогой на Белозерку, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в регионе постоянно работают БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Назначенный Россией губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Назначенный Россией губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно,— утверждает губернатор. — Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку».

Под контролем России находятся 75% Херсонской области, под контролем Украины — часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон. В конце июля господин Сальдо говорил о планах ВСУ десантироваться на берегах региона. По данным СКР, ущерб от атак ВСУ в новых регионах превысил 550 млрд руб.