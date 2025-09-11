Рассмотрение иска «Газпрома» к Europol Gaz и Orlen на $1 млрд отложили до 17 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь отложил рассмотрение иска ПАО «Газпром» о взыскании $1 млрд с оператора польского участка газопровода «Ямал — Европа» — компании Europol Gaz, а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young. Теперь заседание должно состояться 17 декабря, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, ранее «в связи с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков» петербургский арбитраж назначил несколько резервных дат заседаний по иску: 15 октября, 12 ноября и 17 декабря 2025 года, а также 14 января, 11 февраля, 11 марта, 15 апреля и 13 мая 2026 года.

Напомним, что в октябре прошлого года истец уточнил оценку заявленных требований до $1 млрд (с $710 млн и 886 млн польских злотых). В обновленную оценку вошла стоимость изъятых польской стороной у «Газпрома» акций в совместном предприятии и нераспределенная прибыль по состоянию на конец 2021 года.

«Ъ-СПб» писал, что в предыдущий раз Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил заседание по иску «Газпрома» к Orlen и Europol Gaz в середине августа этого года.

