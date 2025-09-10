Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AP: соратник Трампа Чарли Кирк находится в критическом состоянии после покушения

Американский правый активист Чарли Кирк находится в критическом состоянии, сообщает Associated Press со ссылкой на источник. Сторонник президента США Дональда Трампа пережил покушение.

Сегодня в господина Кирка стреляли во время дебатов во дворе университета в штате Юта. Предполагаемый стрелок задержан.

Чем известен политик Чарли Кирк

Читать далее

Чарли Кирк — известный американский правый активист, сторонник Республиканской партии и Дональда Трампа. Активист часто выступает на различных медиа-платформах, а также проводит лекции и дебаты в колледжах.

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все