Задержан подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка

В Юте задержан подозреваемый в покушении на правого американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на Университет долины Юты, где проходили дебаты, во время которых началась стрельба.

Университет уведомил своих студентов, что полиция расследует стрельбу. Fox News сообщает, что господина Кирка госпитализировали в тяжелом состоянии. На видео, разошедшемся в интернете видно, что пуля попала активисту в шею. Президент США Дональд Трамп призвал всех молиться за Чарли Кирка. «Отличный парень от начала до конца. Да благословит его Бог!»,— написал президент.

Чарли Кирк — известный американский правый активист. Он поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа. Часто выступает на различных медиа-платформах и проводит лекции и дебаты в колледжах.