В США совершено покушение на правого активиста Чарли Кирка

В американского правого активиста Чарли Кирка выстрелили во время дебатов в штате Юта. Дебаты проходили на открытом воздухе — под тентом во дворе Университета долины Юты. В социальных сетях распространились видео, на которых видно, как неизвестный стреляет активисту в шею. Fox News сообщает, что господина Кирка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Представитель полиции Университета долины Юты подтвердил изданию The Guardian, что на территории кампуса были слышны выстрелы.

Сенатор от штата Юта Майк Ли в соцсети Х выразил беспокойство по поводу ситуации, призвав молиться за Чарли Кирка и студентов. Эшли Муди, также сенатор от штата Юта, написала в Х, что ее офис следит за развитием событий и выразила молитвы за Кирка и всех пострадавших.