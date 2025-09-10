Haval первым преодолел отметку в тысячу проданных автомобилей за месяц в Петербурге

Китайский бренд Haval по итогам августа первым в этом году преодолел отметку в 1 тыс. реализованных автомобилей в Петербурге — всего за последний месяц лета в городе на Неве было зарегистрировано 1089 новых единиц этой марки, отмечает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Аларм-Моторс» Фото: ГК «Аларм-Моторс»

С учетом высокого результата августа по итогам продаж за весь год Haval удалось оторваться от отечественной марки Lada. Китайский бренд превосходит российский на 351 автомобиль после восьми месяцев года (6124 против 5773).

В целом, по данным аналитического центра «Автомаркетолог», в августе 2025 года было продано 6714 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это рекорд для одного месяца в этом году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала года цены на новые автомобили в Петербурге упали на 6,5%. Наиболее заметно в цене потеряли Omoda C5 (11,1%), Chery Tiggo 4 (8,6%), а также три модели Haval: M6 (7,8%), Jolion (7,6%) и Dargo (6,9%).

Подробнее о продажах новых авто в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Авторынок медленно движется в гору».

Андрей Цедрик